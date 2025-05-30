Hakkari’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlik, Hakkari’nin en büyük yeşil alanı olan Kent Park’ta başladı. Katılımcılar, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle park çevresinde temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti.Etkinlikte konuşan Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Adıgüzel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunan tüm kurumlara, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Müdür Adıgüzel, "Ulusal Çevre Haftası dolayısıyla okullarımızda çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları, aile destek merkezinde farkındalık eğitimleri devam edecek" dedi.