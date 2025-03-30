Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram temizliği çalışması kapsamında kent merkezinde bir gecede 170 ton çöp topladı.Hakkari Belediyesi ekipleri, bayram vesilesi ile ortaya atılan çöpler için geceli gündüzlü çalışma başlattı. Akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarda yaklaşık 170 ton çöp toplatılarak, çöp merkezine gönderildi.Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari kent merkezinde normalde 40 ila 60 ton civarında çöp toplandığını belirterek, bayram vesilesiyle çarşı merkezi ve mahallelerde yaklaşık 170 ton çöp topladıklarını belirttiler. Daha temiz bir Hakkari için ekiplerin geceli gündüzlü çalıştığını ifade eden yetkililer, vatandaşları çöplerini çöp noktalarına bırakması uyarısını yenilediler.