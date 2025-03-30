Erzurum’un Oltu ilçesinde esnaf bayram sabahında geleneksel kahvaltı yerine, coğrafi işaretli Oltu cağ kebabını tercih etti.Ramazan ayında sabah kahvaltısı yapamayan Oltulular, bayramın ilk günü Oltu çarşı başında seyyar kebap ocaklarında cağ döneriyle kahvaltı yaparak güne başladılar.Oltu Cağ kebabının tescillenmiş markası ve Oltululara ait bir değer olması, bu lezzeti yerel halk için vazgeçilmez kılıyor. Oltulu Serdar Ömer Çelik, bayramın ilk günü yaptığı açıklamada, "Oltu’da bayram cağ kebabıyla açılır. Çarşıbaşı semti de ayrı bir güzellik. Herkese bayramlarını kutluyorum" dedi.Oltulu esnaf Tuncay Vural ise, bir ay boyunca oruç tutmalarına rağmen sabahları cağ kebabını özlediklerini belirterek, "Bayram sabahı kahvaltımızı cağ kebabıyla yaptık. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Oltumuz’un çarşı başı bir efsanedir. Çay ocağımızın önünde cağ kebabımızı hazırladık, yolan geçen eş dost, çocuklar herkese ikram ediyoruz. Buradan geçenler kebabını yiyip geçiyor. Herkesin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.Oltulular, bayramda sevdikleriyle birlikte geleneksel tatlarını, Oltu cağ kebabıyla doyasıya yaşamanın keyfini çıkarıyorlar.