Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında ‘4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı.Hakkâri’nin gelişimi ve kalkınması adına önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına koordinasyon kurulu üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kurumlarının sunumları gerçekleştirildi. Toplantıda; önceki dönem yatırımları ve 2024 yılı yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.Toplantıda, ayrıca projelerin durum bazında, ilçe bazında, belediye bazında, sektör bazında ve yatırımcı kuruluş bazında dağılımlarına ilişkin analizler incelendi.Vali Ali Çelik, toplantı sonunda katılımcılara çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.