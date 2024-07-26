Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri ve belediye bünyesinde görev yapan işçiler, Hakkari-Van kara yolunu çöplerden arındırdı.Hakkari-Van kara yolu kenarına atılan çöplerin kent görünümünü bozması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İlk olarak şehir girişindeki çöpleri toplayan belediye ekipleri, daha sonra Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin bölgesine geçti. 5 kilometre boyunca çevre temizliği yapan belediye ekipleri, vatandaşların hijyenik bir ortamda piknik yapılabilmesi için de yol boylarındaki kamelyaların çevresini de çöplerden arındırdı.Belediye ekiplerinin çalışmasını takdirle karşılayan vatandaşlar, herkesin çevreye sahip çıkması ve çöplerini yol kenarına değil çöp noktalarına bırakması gerektiğini ifade ettiler.