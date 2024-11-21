Hakkari Valiliği, kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını belirterek, “Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği uygulaması zorunludur. Kış mevsimi dolayısı ile oluşabilecek trafik kazaları ve buna bağlı meydana gelebilecek trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak zorunlu kış lastiği Hakkari’de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.