Erzincan Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Mama Hatun Anaokulunda bir etkinlik düzenledi. Minikler, gönüllü gençlerle birlikte çocuk haklarını eğlenceli oyunlarla öğrenirken, çocuk hakları temalı bir pano hazırladı.Yurt müdürlüğünden gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, miniklere çocuk hakları oyunlarla öğretildi ve çocuk hakları temalı bir pano hazırlandı.Etkinlik sırasında anaokulu öğrencileri, Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’ndan gelen gençlerin rehberliğinde oyun oynayarak çocuk hakları konusunda bilgilendirildi. Çocuk haklarının önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan pano, miniklerin el emeğiyle oluşturuldu ve renkli detaylarla süslendi.