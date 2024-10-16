Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, üniversite öğrencilerine “UYUMA” aplikasyonunu ve “NARVAS” projesini tanıtarak 3 bin broşür dağıttı.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından değişik tarihler arasında Hakkari Üniversitesi öğrencilerine yönelik Narkogençlik faaliyeti kapsamında “UYUMA” aplikasyonu ve “NARVAS” projesi tanıtıldı. Ayrıca “Siberay Nedir, Gençlik ve Güvenli Gelecek, Güvenli Eğitim-Öğretim Ortamı İçin Gençlerle El Ele, Dijital bağımlılık, Telefon Dolandırıcılığı” konularında 3 bin öğrenciye broşür ve mühendislik kalemi dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.Hakkari polisi; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar.