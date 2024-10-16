Erzurum Baro Başkanlığı’na seçilen Mesut Öner, görevi Göğebakan’dan devraldı.Erzurum Barosu’nda hafta sonunda yapılan olağan genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen avukat Mesut Öner, baro hizmet binasında gerçekleşen törenle Başkan Talat Göğebakan’dan mazbatasını alarak görevi devraldı.10 yıla aşkın sürdürdüğü başkanlık görevini devreden Talat Göğebakan “5 dönemdir büyük onurla sürdürdüğüm baro başkanlığı görevim bugün itibariyle sona erdi. Göreve ilk geldiğimde bunun bir bayrak yarışı olduğunu söylemiştim. 10 yıldır devraldığımız Erzurum Barosunu daha ileriye götürmek için yönetim kurulum ile hiçbir fedakârlıktan kaçınmadım. Kıymetli Mesut Öner’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak üstün başarılar diliyorum” dedi.Genel kurul ile ilgili olarak ta değerlendirmelerde bulunan Göğebakan, “Bir demokrasi şeklinde geçen tüm Türkiye’ye ve Erzurum’umuza yakışan bir seçim örneği sergiledik. 3 adayımız vardı. Seçimden önce şunu söyledim, sonuçlar ne olursa olsun kazananın Erzurum Barosu’nun olacak. Bugün de bu sözüm anlam kazandı. Erzurum Barosu kazandı” diye konuştu.Göğebakan, yeni yönetimin bayrağı çok daha ileri noktalarına götüreceğine inancının tam olduğunu söyledi.Öner, “Kazanan Erzurum Barosu Oldu”Görevi devralan Baro Başkanı Mesut Öner ise, “Değerli Talat Göğebakan başkanımla uzun yıllar beraber çalıştık. Erzurum Barosu’na 10 yıla aşkın süredir hizmet veren Talat Göğebakan başkanımızla çalışmak bizim için onurdu. Erzurum Barosu’nda çok güzel işlere imza attık, bu süreçte. Bu bir bayrak yarışıydı. Meslektaşlarımız bu bayrağı bizim taşımamızı istedi. Bu makamı bize tevdi eden Ezurum Barosu’na bağlı kıymetli tüm meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Baromuz güçlü, baromuzun gelenekleri var. Erzurum Barosunu daha ileriye taşımayı amaç ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da tecrübeli isimlerden oluşuyor. Projeleri hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışacağız. Kazanan Erzurum Barosu oldu” şeklinde konuştu.Baro Başkanı Mesut Öner’in yönetim kurulu üyeleri ise Kamuran Karahan, Zuhal Ônalan Asiltürk, Ebru Kadirhan, Osman Aydın, Oktay Akcay, Ali Osman Kırık, Emre Yılmaz, Oğuzhan Akyüz, Muhammed Emin Yardımcı ve Gürkan Erduman’dan oluştu.