Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yaylanın yolunu açmak için çalışma başlattı.Hakkari’nin Aşağı Derecik köyüne bağlı Kandil yaylası sakinlerinin karla kaplı yolları aşarak yaylaya gittikleri ihbarı üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için harekete geçti. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Aşağı Derecik köyü Kandil yaylası sakinleri yolların karla kaplı olmasından dolayı eşyalarını sırtlayarak çadır kuracakları alana taşıdı. Yaşlı bir kadın ise çuvalları sırtlayarak kar kütleleri üzerinde ilerleyerek sorunlarını dile getirdiği sırada düşmesi görüntüler yansıdı. Durumu öğrenen Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise yayla sakinlerinin yol sıkıntısını en kısa sürede gidereceklerini belirterek, karla mücadele ekiplerini görevlendirdi.