Elazığ’da bir aracın arka koltuk ile camı arasına sıkıştırılarak götürülen çocuk ile bir pikabın arkasına oturarak giden şahıs, kameralara yansıdı.Her iki olayda merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, araçta yer kalmayınca çocuk, arka koltuk ile cam arasında kalan bagajın üzerine sıkıştırılarak götürülemeye çalışıldı. Diğer bir görüntüde ise kasa dolu pikabın arkasına zar zor oturan şahıs tutunarak gitmeye çalıştı. Tehlike yolculuklar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.