Sarıkamış’ta bulutların suya yansımasıyla ortaya çıkan görüntü görenleri büyülerken, çekilen baraj suyu ise dikkat çekti.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü’nde kartpostalı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bulutların ağaçların ve dağların suya yansıması görenleri mest etti.Suyu yaklaşık 20 metre çekilen Karakurt Baraj Gölü’nde suyun bıraktığı izler ise merdiven basamakları şeklinde gökkuşağını hatırlattı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Sarıkamış’ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.