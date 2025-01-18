Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı.Öğretmenler evinde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, belediye birim amirleri katıldı. Toplantıda yapılan hizmetleri tek tek anlatan Vali Çelik, su sıkıntısının kökten çözülmesi için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi. Su sıkıntısının önüne geçmek için öncelikle yeni hatların tamamen iptal edilip yeni hata geçilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, “Su kaybını önlemek için kaçak suyla mücadele sürecek. Aksi takdirde Zap Suyunu şehir suyuna bağlasak yine yetmeyecektir. Benim için en önemli sorunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Bunu yaparsak bütün sorunların üstesinde gelmiş olacağız” dedi.Belediyenin 563 milyon 598 bin 912, 44 TL gelirinin olduğunu, giderinin ise 535 milyon 849 bin 826,54 TL olduğunu vurgulayan Vali Çelik, “Hakkari hem ekonomik hem sosyal anlamda hak ettiği eksiklikleri tamamlamak için ciddi emek sarf ediliyor. Emeği geçen belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Toplantında belediyenin 2024 yılı içerisinde yaptığı ve yapacağı hizmetleri slayt gösterimi eşliğinde sunan Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ise, ”2024 yılı itibarı ile belediyemize mini damperli çöp aracı, çöp semi treyler, yol süpürme makinası, vakumlu süpürge makinası, 5 adet yeni çöp toplama aracı satın alınmıştır. Yine şehrimizin 50 yıllık çöp sorununu bitiren atık transfer merkezinin açılışı yapılmış, merkezimiz günlük 85 ton çöp toplama kapasitesine sahiptir. Toplam 14 milyon 850 bin TL’ye mal olan atık merkezimiz 24 saat hizmet vermektedir” dedi.Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Mahmutoğlu, “Kedi ve köpeklerin kısırlaştırma işleminin yanı sıra ayrıca 209 cerrahi müdahale, 592 dahili tedavi uygulanmıştır. Sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarımız her gün sürüyor. 102 adet büyük ve 3 bin 31 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır. Kamu kurumu, iş yeri, sosyal alanlar, cami ve okullar olmak üzere toplamda 57 bin 80 metrekarelik alan dezenfekte edilmiş, günlük 22 adet toplu taşıma aracının dezenfekte işlemleri de yapılmaktadır. Mezbahana binası tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Yeni açılacak mezbahamız kombine statüsünde olup günlük 150 küçükbaş 50 büyükbaş hayvan kesimi kapasitesine sahip, şüpheli etler odalı ve soğuk hava depolu olup yaz aylarında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Çocuk oyun merkezimiz, 2024 yılında 57 bin 600 çocuğu misafir etmiş, Hayati İnanç ve Alişan Kapaklıkaya‘nın katılımı ile kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. 355 aileye toplam 21 milyon 742 bin 500 TL yardım yapılarak doğalgaz desteği sağlanmıştır. Ayrıca 3 milyon 81 bin 600 TL tutarında gıda yardımı yapılmıştır. Bunun yanında bin 136 öğrenciye toplam 4 milyon 554 bin TL tutarında burs desteği verilmiş, 24 spor kulübüne 2 milyon 950 bin TL nakdi destek sağlanmıştır. 2024 yılının ikinci yarısında da Hakkari Zapspor ve Hakkarigücü Kadın Futbol kulüplerine 3 milyon 400 bin TL nakdi destek sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.