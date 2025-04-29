Hakkari ve ilçelerinden hacca gidecek vatandaşlara yönelik hazırlıklar tamamlandı.Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde yapılan seminerlerden sonra il müftülüğünce merkez ilçeden hacca gidecek vatandaşlara yönelik "Hac Eğitim Semineri" düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve acente organizasyonlarına kayıtlı hacı adaylarının katıldığı seminer, Ulu Cami’inde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde söz alan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Rabbim hac yolculuğunuzu şimdiden mübarek eylesin. Salimen gidip gelmeyi nasip buyursun. Hacı unvanını almayı ve yaşamayı nasip etsin. Bu yıl ilimizden 78 kişi İslam’ın beş temel esasından biri olan hacca gitmeye hak kazanmış bulunmaktadır. Allah sizlere ilk kez hacca gitmeyi nasip etti. Hac takva elbisesini kuşanmaktır. Yolculuğu normal bir yolculuk gibi görmeyin. Allah’ın misafiri olduğunuz idrakinde olun. Hacca ne kadar temiz duygularla gidersek Cenab-ı Allah yolculuğumuzu ona göre zenginleştirir, onun için küs olduğunuz birileri varsa gitmeden önce onlarla helalleşin. Orada sadece ibadetle meşgul olun. Ayağınıza gelen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin" dedibİlahilerin seslendirilmesinden sonra din görevlileri sorumlu oldukları konuları anlattılar. Van 2. kafile bünyesinde hacca gidecek olanlara kafile başkanlığı yapacak olan Van’ın Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, Kabe maketi etrafından uygulamalı tavaf ve sa’y yaptırdı. İhram yasakları ile nasıl giyilmesi gerektiğine dair uygulamalı bilgiler verilmesinin ardından Hakkari Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Fırat Yeşil sağlık konularıyla ilgili sunum yaptı.