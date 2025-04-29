Kars İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2. Olağan Kurulu Toplantısı İŞKUR Toplantı Salonu’nda Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan "İnşaat Teknolojisi" bölümünün kapatılması gündemi ele alındı.Öğrenci sayısının bulunmadığı gerekçesiyle kapatılması kararlaştırılan "İnşaat Teknolojisi" bölümü için yeni dönemde öğrenci kabul edilmeyeceği bildirildi.Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda alınacak kararlar toplantı sonrasında basın ile paylaşılacak.