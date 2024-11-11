Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı etkili olurken, onlarca araç ise yolda kaldı.Kara yolu üzerindeki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaparken, yolda kalan onlarca araç ise yolun açılmasıyla bölgeden ayrıldı.Yetkililer, kar yağışı nedeniyle sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka kışlık lastik takmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.