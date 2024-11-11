Erzincan Ergan Dağında ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ diyerek fidan dikimi gerçekleştirildi.Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ergan dağında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzincan’ın yüzde 22’si ormanla kaplı. Bu da yaklaşık olarak Erzincan’da 256.643 hektar orman varlığı olduğunu gösteriyor. Son 20 yıllık süreçte Erzincan ve ilçelerinde 62 milyon 997 bin 675 adet fidan toprakla buluşturuldu.Erzincan genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan’da Ergan Dağı Kayak Merkezi, Üzümlü’de 624/1 orman parselinde, Kemah’ta Ayranpınar Ağaçlandırma Sahasında, Otlukbeli’de Otlukbeli Mesire Alanı’nda, Çayırlı’da TOKİ Ağaçlandırma Sahası’nda, Tercan’da Tercan Anadolu Lisesi arazisinde, İliç Merkez’de, Refahiye’de Yukarıyeniköy’de ve Kemaliye’de Merkez’de binlerce fidan toprakla buluştu.