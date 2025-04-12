Erzurumlu gazeteci ve DAGC Genel Sekreteri Güven Uşun’un annesi Gülten Uşun (80) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Gülten Uşun, dün gece yarısında hayatını kaybetti. Anne Uşun’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Solakzade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.Cenaze namazına Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.