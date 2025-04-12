Polis Teşkilatının kuruluşunun 180.Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arasında ’’Çocuk Gözüyle Polis’’ konulu resim yarışması düzenlendi.Yarışmanın ödül töreni İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin katılımlarıyla İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi.Palandöken Osman Gazi Ortaokulu 8.Sınıf öğrencisi Fatmanur Atak birinci, Yakutiye Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Duru Ülkü ikinci, Yakutiye Şükrüpaşa Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İclal Narin’in üçüncü olduğu yarışmada dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte hayal ve hedeflerine dair öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi, onlara daha nice yarışmada başarılar diledi.Daha sonra öğrencilere hediyeleri İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut tarafından takdim edildi.