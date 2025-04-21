Yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bıraktığı Erzincan’da üniversite öğrencileri kampüste günün tadını çıkardılar.
Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri kampüste yeşillik alanlara akın etti.
Sıcak havada arkadaşlarıyla toplanan öğrenciler uzun aradan sonra güneşli günün keyfini çıkardılar.
Öğrencilerden Sinem Taştan, "Bugün hava çok güzel. Bayadır güneşe hasret kalmıştık. Bahar kampüsümüze uğradı. Güneşin sıcaklığıyla birlikte kampüsümüz yeniden canlandı. İlkbaharda güzel bir gün keyfini çıkarıyoruz" dedi.