Kars’ta jandarma ekiplerince 2 bin 196 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı’nca, Kars genelinde 65 eki ve 250 jandarmanın katımlıyla, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.Jandarma ekiplerince çok sayıda noktada yapılan uygulamalarda, 2 bin 196 kişi sorgulandı, 108 araç denetlendi. 35 işyeri, 26 kullanılmayan bina, 48 okul çevresi ve 35 park ile bahçe kontrol edildi.Yapılan uygulamalarda, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçundan 1 kişi, tehditten 1 ve 5 yoklama kaçağı-bakaya olmak üzere 7 kişi yakalandı.Ayrıca 5 yabancı uyruklu kişiye 164 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi ve 4 araca 14 bin 351 TL cezai işlem uygulandı.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.