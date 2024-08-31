HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi, Biçer Mahallesi’nde bulunan ve Hakkarililer başta olmak üzere vatandaşların ziyaret ettiği Gülereş Baba Türbesi’nin bakım ve onarımı yaparak güzel bir görünüme kavuşturdu.Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda Gülereş Baba Türbesi, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile vatandaşların işbirliğiyle bakım ve onarımdan geçti. Yapılan çalışmalar neticesinden güzel bir görünüme kavuşturulan türbeyi gören vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Özellikle mübarek günlerde Hakkari halkı başta olmak üzere çevre illerden yoğun ziyaret alan Gülereş Baba Türbesi, en son 1982 yılında Camiler Derneği tarafından yenilenmişti.