HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’nde ilk defa yatay sondaj tekniği ile doğalgaz verildi.Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’ne ilk kez yatay sondaj tekniği kullanılarak doğalgaz hizmeti sağlandı. Sümbül Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, bu yenilikçi uygulamanın, sokağın ortasından geçen karayolları ağı nedeniyle kazı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Mahallede doğalgaz hattının yüzde 99’unun tamamlandığını ve bu hizmetin hayata geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Aksaç, "Bu hizmeti bize sağlayan başta devletimize, Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik’e, Vali Yardımcımız Tayyar Emre Mahmutoğlu’na ve firma yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.Hakkari’de bir ilk olan yatay sondaj yöntemiyle doğalgazın mahalleye ulaştırılması, vatandaşlar tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.