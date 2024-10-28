AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi büyük bir katılımla yapıldı. Mevcut Başkan Gökhan Kanal yeniden AK Parti Pasinler İlçe Başkanı seçildi.AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Pasinler AK Parti İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Pasinler Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongreye yaklaşık bin kişi katıldı.Kongreye İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milletvekili Fatma Öncü, İl Koordinatörü Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, İ Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaelililer, Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları teşkilat üyeleri, STK temsilcileri ve partililer katıldı.Pasinler AK Parti 8.Olağan Kongresi’nde bir konuşma yapan İlçe Başkanı Gökhan Kanal, şunları söyledi: “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyerek, ömrünü ülkesine ve milletine adamış bir dünya Lideri olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve dava arkadaşlarına okyanusta bir su damlası kadar katkıda bulunabilmek için üstümüze düşen her görevi layıkıyla yapabilmenin gayreti içinde olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar AK Partime hizmet edebilmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu göreve yeniden layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm değerli büyüklerime sonsuz teşekkür ederim.”Daha sonra yapılan seçimlerde tek liste halinde seçime giren Gökhan Kanal yeniden AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığına seçildi.