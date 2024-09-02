Erzincan’da genç girişimci 15 lise öğrencisi bir araya gelip yazılımının tamamını kendileri yaparak, ismini ÖTÜKEN İHA verdikleri, yapay zekâ ile destekledikleri proje geliştirdiler. Öğrenciler geliştirdikleri projeyle emniyet ve savunma sanayisine katkı vermek istediklerini belirttiler.Lise öğrencileri, geliştirdikleri ÖTÜKEN İHA projesinin sınır güvenliği, devriye ekipleri ve diğer güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde daha da geliştirilmesi için destek beklediklerini kaydettiler.Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları ÖTÜKEN İHA projesinde özellikle zorlu arazilerde, düşük görüş mesafesinde ve olumsuz hava koşullarında görev yapan güvenlik güçlerine yönelik olarak tasarladıklarını söyleyen Proje lideri Miraç Berkay Karakaş destek verilmesi durumunda projeyi çok daha ileri taşıyabileceklerini belirtti.Proje ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’yu, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik Spor il Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini ve projeyi anlattıklarını belirten Karakaş; “ÖTÜKEN İHA projesi, Polis Özel Harekât (PÖH) birimlerinin ihtiyaç duyduğu ileri düzey ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için uygun bir çalışma alanı tahsis edilmesi, teknik ekipman desteği ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nün aktif katılımı da projemizin daha seri bir şekilde hayata geçirilmesi adına hayati önem taşımakta.” dedi.