Bingöl’ün Genç ilçesinde AFAD Merkezi Toplantısı düzenlendi.Genç’te olası bir deprem durumuna karşı hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Kaymakam Muhammet Güzel başkanlığında İlçe AFAD Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Kemal Tartar, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, 29 Ağustos 2024 tarihinde il genelinde yapılacak olan deprem tatbikatına yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesi oldu.Kaymakam Güzel, tatbikatın, afet durumlarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilme kapasitesini geliştirmek amacıyla planlandığını belirtti. Bu kapsamda, tatbikat sırasında karşılaşılabilecek olası sorunların çözümüne yönelik stratejiler üzerinde duruldu.