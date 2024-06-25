Aras Elektrik, geleneksel bayramlaşma etkinliğiyle, Kurban Bayramı sonrası çalışanlarıyla bir araya geldi.Şirket, her yıl düzenlediği bu özel buluşmada, çalışanlarını bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. Bayramlaşma etkinliği, Aras Elektrik ailesinin bir parçası olan herkes için önemli bir sosyal etkinlik olarak kabul ediliyor.Genel Müdürlük’te gerçekleşen bayramlaşma organizasyonu renkli bir atmosferde geçti. Genel Müdür, birim yöneticileri ve çalışanların bir araya gelerek bayram sevincini paylaştığı kutlamada, Genel Müdür Fikret Akbaş, Şirketin değerlerini ve bu tür etkinliklerin motivasyonu artırdığının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.Genel Müdür Fikret Akbaş: “Sizinle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinlikler, sadece iş hayatımızı değil, aynı zamanda sosyal bir çevre oluşturarak motivasyonumuzu da artırıyor, çalışanlar arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirerek kurumsal kültürün zenginleşmesini sağlıyor. Gelecek yıllarda da inşallah yine sizlerle birlikte kutlamalar yapmayı umuyorum.” dedi.Akbaş’ın konuşmasının ardından, personel fuaye alanında sohbet ederek programa devam etti.