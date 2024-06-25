AK Parti’de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon’un" il başkanları değişti. AK Parti Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı atandı.Kabadayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizim istikbale dair hayalimiz, gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı kılmak gibi bir ahdimiz var. Bu ideallerimiz için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezecek gönlümüzden bütün gönüllere yollar inşa edeceğiz. Başarılı çalışmaları, sergilediği vefa örneğinden dolayı Çetin Özyurt başkanıma ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum.Bizleri bu ulvi göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, son Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, Milletvekilimiz Süleyman Karaman’a, Teşkilat Başkan Yardımcımız Mehmet Şükrü Erdinç’e, Bölge Koordinatörümüz Nuh Dağdelen’e, İl Koordinatörümüz Zeynep Gül Yılmaz’a, kuruluşumuzdan günümüze görev almış tüm il başkanlarımıza ve yönetimlerine, belediye başkanlarımıza, tüm dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte can Erzincan olacağız.” ifadelerine yer verdi.