Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "İz ve Ezgi" adlı mezuniyet sergisi, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Sergiye; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Güllüce, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı tezhip, minyatür ve ebru gibi birçok geleneksel sanat türüne ait toplam 88 eser, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Serginin küratörlüğünü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aydan Akkök üstlenirken, etkinlikte sanat ve müziğin iç içe geçtiği özel bir an da yaşandı. Piyanistler Cihan Zegerek ve Doğukan Dayı ile birlikte üç öğrenci, piyano resitali kapsamında izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi sundu. Ezgiler eşliğinde sergilenen minyatürler, sanatın çok yönlü yapısını gözler önüne serdi.Açılış konuşmasında sanata verilen değerin üniversitenin kültürel gelişimine olan katkısına dikkat çeken Prof. Dr. Çavuşoğlu, öğrencileri bu anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek şunları söyledi: "Geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üniversitemizin önemli misyonlarından biridir. Bugün burada genç sanatçılarımızın azimle ortaya koyduğu eserler, bu mirasın ne denli güçlü bir şekilde sürdürüldüğünün somut bir göstergesidir."Sergi, hem geleneksel el sanatlarına olan ilgiyi artırması hem de genç sanatçıların yeteneklerini kamuoyuyla paylaşmaları açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi.