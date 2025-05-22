Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Erzurum’u ziyaret eden Muğla Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar AİHL Okul Müdürü Cafer Binici, Müdür Yardımcısı Emine Sağun, Öğretmen Nahide Çelik ve projede görevli 12 öğrenciyi makamında kabul etti.Konu ile ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güneybatısında eşsiz doğasıyla öne çıkan Muğla ile kuzeydoğusunda tarih ve maneviyatın kadim şehri Erzurum’u buluşturan bu anlamlı ziyaret, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren ve değer temelli eğitimi merkeze alan şehirler arası bir gönül köprüsünün kurulmasına vesile oldu. Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı, öğrencilerin ülkemizin kültürel ve tarihi mirasını tanımasını, farklı bölgelerin yaşam koşullarını gözlemlemesini, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesini amaçlayan; kardeşlik duygusunu pekiştiren önemli bir eğitim faaliyetidir " denildi.Ziyarete, Erzurum Palandöken Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vahide Kıyıcı ile proje yürütücüleri Dilara Yiğiter ve Meryem Karagöl de eşlik etti.