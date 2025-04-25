Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Zaman İçinde Teknoloji" ünitesinde yer alan "Geçmişte ve Şimdi" başlığı altında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geleneksel kilim dokuma sanatıyla tanıştı.Etkinlikte öğrenciler, geçmişte kullanılan yöntemlerle kilim dokuyarak hem el emeğinin önemini kavradı hem de teknolojinin zaman içindeki gelişimini yerinde deneyimledi. Eğitimciler, etkinliğin çocuklara sadece tarihsel bir bilgi sunmadığını, aynı zamanda kültürel mirası tanıma ve değer verme bilinci kazandırdığını belirtti.Öğrenciler ise kilim dokuma deneyiminden büyük keyif aldıklarını ve geçmişte yaşamanın zorluklarını daha iyi anladıklarını dile getirdiler.Okul yönetimi, bu tür uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin derse ilgisini artırdığını ve öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini vurgularken, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.