Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından endemik bitki türü olan Karakoçan ters lalesi (Fritillaria karakocanensis ) inceleme ve izleme çalışmaları gerçekleştirildi.Karakoçan lalesinin yetiştiği bölgede, Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, uzman biyolog Veysel Sonay, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hüseyin Çelik ve müdürlük personelinin katılımıyla endemik bitki türü olan Karakoçan ters lalesi (Fritillaria karakocanensis ) inceleme ve izleme çalışmaları gerçekleştirilerek, gerekli bilgiler kayıt altına alındı.