Çarmuzu Mahallesi’ndeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un yol standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir gayretle sahada çalıştıklarını söyledi.Yeşilyurt’ta altyapısı tamamlanan bölgelerin tamamında asfaltsız yol bırakmama hedefiyle planlı bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforlu ulaşımı için ilçenin birçok yerinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler yapılan planlama doğrultusunda çalışma takvimine alınan Çarmuzu Mahallesi’nde bağlantı yollarının bakımını yaparak, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor.“Konforlu ve güvenli ulaşım için gayret ediyoruz”Çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un tamamındaki çalışmalar için belli bir plan dâhilinde hareket ettiklerini belirterek ilçenin dört bir yanında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu söyledi.Göreve geldikleri günden beri Yeşilyurt için çalıştıklarını ve vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışarak planlaması yapılan yatırımlarımızı büyük bir titizlikle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyorlar. Tüm çalışmaları belirli bir koordinasyon ve planlamayla yapıyoruz, ekiplerimiz öncelikle saha incelemesi yapıyorlar, eksiklikleri teker teker belirliyorlar, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin de katkılarıyla yollarımızın standardı daha iyi bir seviyeye çıkıyor. Amacımız, ilçemizin yol standardını daha da yükseltecek bu çalışmalarımızla hemşerilerimizin daha güvenli ve daha konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunmaktır. Çarmuzu ve Babuktu bölgelerimizde ulaşımı daha rahat ve güvenli hale getirmek için planlamaya alınan hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle ara vermeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir” şeklinde konuştu.