Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayında temel gıda ürünlerinden bay-bayan ve çocuk giyimine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle destek sağlayan Hâyır Çarşısını ziyaret ederek, Ramazan Ayında yapılacak yardımları yerinde inceledi.Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hayır Çarşısı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha güçlü yaşandığı Ramazan ayında kardeşlik köprüleri kurmaya devam edecek. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla ‘veren el ile alan eli buluşturan’ Hayır Çarşısın da, Ramazan Ayında yapılacak yardımlar için hazırlıklar tamamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen ‘Yeşilyurt Kart’ ile Ramazan Ayı boyunca Hayır Çarşıdaki markette ki gıda ve giyim malzemelerinden istediklerini alarak alış verişlerini yapabilecekler.Bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan ve ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine örnek gösterilen Hayır Çarşısını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, maddi ve manevi güzelliklerin yaşandığı Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam edeceklerini, dayanışma içerisinde hareket ederek Ramazan Ayının ‘paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma’ ruhuna değer katacak hizmetler sunacaklarını söyledi.Ramazan ayının huzurunu ve bereketini vatandaşlarla paylaşmak için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Başkan Geçit, " Hayır Çarşımızda Ramazan Ayı’nda hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz yeni düzenlemeleri yerinde inceledik, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Toplum olarak birlik ve beraberliğimiz güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi daha da artırarak sürdüreceğiz. Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Maddi ve manevi güzelliklerin yaşandığı bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak, onlarla dayanışma içerisinde hareket edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her türlü konuda sosyal yardımlarımızı ulaştırdığımız Hayır Çarşımızda Ramazan Ayı için yaptığımız hazırlıkları tamamladık" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün veri tabanında sağlanan bilgilerden sonra ihtiyaç sahibi olduğu kayıt altına alınan ailelere ‘Yeşilyurt Kart’ verdiklerini, bu kart sayesinde marketten istedikleri ürünü alacaklarını ifade eden Başkan Geçit, "İhtiyaç sahibi olduğu gerekli incelemelerden sonra tespit edilen ailelerimiz, yılın 12 ayında olduğu gibi Ramazan Ayı boyunca da kendilerine verdiğimiz ‘Yeşilyurt Kart’ ile marketimizde yer alan gıda ve giyim malzemelerinden istediklerini alarak alışverişlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler. Marketimizde ki ürün çeşitliliğini ise artırdık, raflarımızı ve reyonlarımızı doldurduk. Hayırseverlerimize yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Dayanışma ruhuyla, paylaşarak daha güçlü bir Yeşilyurt için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kutluyorum" dedi.