Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gece gündüz demeden vatandaşların sesine kulak verdiklerini söyleyerek Çağrı Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesi’nde, vatandaşların taleplerine çözüm üretmek, belediyeden bilgi alınmasını sağlamak ve şikâyet başvurularını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 7/24 hizmet veren 444 8 910 numaralı Çağrı Merkezi’ne bir yıl içerisinde gelen 22 bin 715 talebin tamamına yakını sonuçlandırıldı. Gece gündüz demeden vatandaşların sesine kulak verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çağrı Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyledi.Vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmek amacıyla kurulan Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 444 8 910 numaralı telefondan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, resmi ve dini tatil günleri de dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat Çağrı Merkezine ulaşarak taleplerini kolaylıkla iletebiliyor. Yapılan başvurular, çağrı merkezi görevlileri tarafından belediyenin ilgili birimlerine ve talebe göre de ilgili diğer kuruluşlara yönlendirilerek vatandaşların taleplerinin çözüme ulaştırılması sağlanıyor.Bir yıl içerisinde Çağrı Merkezi’ne ulaşan 22 bin 715 vatandaşın istek, talep ve şikâyetleri kayıt altına alınarak çözüm için yardımcı olunurken yüzde 90 başarı performansı sağlandı.Gelen taleplerin büyük bir kısmını çözüme kavuşturan Çağrı Merkezinin, vatandaşların öneri, istek ve taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye ile vatandaşlar arasında iletişimi güçlendiren Çağrı Merkezi ile hizmetlerdeki kalite standardını yükselttiklerini ifade etti.Çağrı Merkezinin vatandaşlar ile belediye arasında çözüm köprüsü olduğunu dile getiren Başkan Geçit, “Hemşerilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak, iletilen taleplere anında çözüm üretilmesini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 444 8 910 numaralı Çağrı Merkezimiz ile çok sayıda istek ve talebi sonuçlandırıyoruz. Çağrı Merkezimize gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Yetki ve sorumluluk alanımız dışında kalan talepler ise yine görevlimiz tarafından ilgili kurumlara iletiliyor. Talep sonuçlandığı ve çözüme kavuştuğu zaman da vatandaşlarımızı tekrar bilgilendiriyoruz. Taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin de takip edildiği Çağrı Merkezi ile vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde daha iyi ve kaliteli hizmetler veriyoruz. Bir yıl içerisinde Çağrı Merkezimize gelen 22 bin 715 talebin büyük bir kısmı sonuçlandırılıp, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılmıştır” şeklinde konuştu.