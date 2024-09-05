Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Türk Halk Müziği Sanatçısı Kürşat Taner’in sunduğu ‘Gündüz Gece’ Programına konuk oldu. Geçit, Yeşilyurt’un tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra Yeşilyurt Mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıttı.Yeşilyurt’un tarihi, turistik, kültürel, ekonomik ve doğa güzelliklerini tanıtmak için Yeşilyurt’a gelen Kanal 7 ekibi, Yeşilyurt’un tüm güzelliklerinin yanı sıra yemekleri ve geleneksel hayatını izleyicileriyle paylaştı. Renkli görüntüler, türküler ve hoş sohbetlerin yer aldığı programda ‘Çırmıhtı Tava’ ile diğer yöresel lezzetler tüm yönleriyle ekranlara taşındı.Türk Halk Müziği’nin ünlü isimlerinden Kürşat Taner’in eğlenceli sunumuyla Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Gündüz Gece" programına konuk olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin kültür, turizm ve gastronomi alanındaki potansiyellerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapmak amacıyla başlatılan çalışmaları anlatırken, Yeşilyurt mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘Çırmıhtı Tava’ başta olmak üzere yöresel mutfağın tüm güzelliklerini tanıttı.Yeşilyurt’ta bir yandan deprem yaralarını sarmak için ciddi ve kararlı adımlar atarken diğer taraftan ilçenin tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini tanıtmaya önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, başlattıkları çalışmalara ekranlarından destek veren ‘Gündüz Gece’ Program ekibine teşekkürlerini sundu.Yeşilyurt mutfağının vegan ve vejetaryen yemekleriyle ünlü tanınan bir mutfak olduğunu söyleyen Başkan Geçit, "Yeşilyurt mutfağında birbirinden lezzetli yemekler vardır, buranın geçmişten gelen çok sağlam yemek kültürü vardır. Vegan ve vejetaryen yemeğinde tanınan ve bilinen bir ilçeyiz. Etin sebzeyle harmanlandığı, tadına doyulmaz bir yemeğimiz var o da ‘Çırmıhtı Tava’dır. Yeşilyurt’un kadim ve tarihsel ismi olan Çırmıhtı adının verildiği bu yemeğimiz çok lezzetli ve çok fazla tercih edilmektedir. Buraya gelen bir misafirimiz kasapta hazırlanan et ve sebzeyi fırına verir, ustalarımız o yemeği özenle pişirir ve masaya gelir. Yerli ve yabancı turistlerimiz hem bu tavamıza hem de diğer yemeklerimize çok büyük ilgi gösterir. İlçemiz etli yemekler dışında vejetaryen yemeklerinde de bir markadır. Coğrafi işaret tescil belgeli kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere etin olmadığı çok sayıda yemeğimiz vardır. Buraya gelen misafirlerimiz isterlerse Akdeniz mutfağı seçenekleriyle karşı karşıya kalıyorlar isterlerse de etli yemekleri tercih edebiliyorlar. Etli ve sebzeli yemeklerimizde kullanılan tüm malzemeler doğal ve kalitelidir, ayrıca burada yemekleri hazırlayan ve pişiren ustalarımızda alanında ciddi deneyime sahip kişilerdir. Farklı lezzetler ve yemekler tatmak isteyen herkesi güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuza mutlaka bekliyoruz” şeklinde konuştu.Yeşilyurt mutfağındaki yemeklere hayran kaldığını söyleyen program sunucusu Kürşat Taner ise misafirperverliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e, mahalle sakinlerine, fırın sahiplerine ve esnaflara teşekkürlerini sundu.