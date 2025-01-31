Gazeteci Yazar Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucu Milli Lideri Haydar Aliyev’i anlattığı "İnsan Yüreği ile Haydar Baba" kitabının tanıtımını yaptı.Haydar Aliyev Eğitim Merkezi’nde düzenlenen tanıtım ve imza günü programına Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kars Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Engin Kılıç, Gazeteci Yazar Salih Şahin, Kafkas Üniversitesi öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.Tanıtım toplantısında, Gazeteci Yazar Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, "İnsan Yüreği ile Haydar Baba" adlı kitabında Haydar Aliye ile yaşadığı anılarını ve kitabının hazırlık aşamalarını anlattı. Tanıtım toplantısında Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Gazeteci Yazar Salih Şahin, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Haceli Necefoğlu da Haydar Aliyev ile ilgili birer konuşma yaptı.İltaş, daha sonra kendisini imza gününde yalnız bırakmayan davetlilere, teşekkür etti.