Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen dostluk maçında, gazetecileri ve bürokratlar bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydular.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından düzenlenen dostluk maçında; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu performansları ile gözdoldurdu.Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspiroğlu ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Irfan Tarakçıoğlu, Kazım Karabekir Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin meslektaşlarının birlik ve dayanışmasını pekiştirdiğini belirterek, “Desteklerinden dolayı başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, İletişim Fakültesi Dekanı ve ERMED Üyemiz Raci Taşcıoğlu olmak üzere; Yakutiye Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Tosun, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Cengiz Durular, Otizm Spor Kulübü Başkanı Nazan Yaşarbaş, sponsorlarımız Erzurumspor Kulübü ve Bayraklar Turizm’e, ayrıca Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Tanfer ve yönetim kurulundaki İsmail Çakır ve İlker Özkaraya’ya teşekkür ederiz. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve tüm gazeteci meslektaşlarımıza, bizlerle olan herkesin katkılarıyla bu özel günümüz daha da anlam kazandı. Sinerji, dostluk ve birlikteliğin kazandığı bu etkinlikte, birlikte daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda ilerliyoruz” dediler.