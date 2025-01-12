Hakkari’de kar yağışın ardından ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.Hakkari’de halen kapalı 132 köy ve mezra yolunda karla mücadele devam ederken, kent merkezindeki kar yığınları ise kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte kar altında kalan araçlar, ağaçlar ve kar da yürüyen vatandaşların mücadelesi ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hafta sonu olmasıyla sabah saatlerinde karla karşılaşan Jinda Özkan isimli çocuk ise eline kürek alarak kar atmanın sevincini yaşadı. 30 santimetre karla kaplanan kent merkezi, beyaz örtüsüyle görenleri mest ediyor.