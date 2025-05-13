Elazığ’da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir Fırat Üniversitesi Hastanesinde akciğerinde su toplaması nedeni ile tedavi gören Arif Çakmak, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz hafta yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören gazeteci Arif Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak’ın naaşı, İmam-ı Azam Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Harput’ta bulunan aile mezarlığına defnedildi.