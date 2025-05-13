Hakkari’nin Derecik ilçesinde virajlı yolda mahsur kalan tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.Derecik yolunda seyir halindeki bir tır, virajda kontrolü kaybedilerek mahsur kaldı. Arka tekerlekleri çimenlik alana kayan ve hareket edemez hale gelen tır için çevredeki vatandaşlar ve sürücüler harekete geçti. Yoğun çaba sonucu, tır güvenli bir şekilde mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.Bölgedeki sürücüler, özellikle büyük araçların bu tür dar yolları kullanırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşların dayanışması takdir topladı.