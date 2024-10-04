Adana’da 6 Ekime kadar devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Fırat Üniversitesinin standı yoğun ilgi görüyor.Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024 yoğun bir katılımla devam ediyor. Birçok kuruluşun stant açtığı festivalde, her yıl olduğu gibi Fırat Üniversitesi de yerini aldı. Adana’da düzenlenen TEKNOFEST 2024’e Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru ve Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özen ve beraberindeki heyet katıldı.Ayrıca; Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlyas Somunkıran, Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Semih Dikmen, Dr. Öğretim Üyesi Murat Katar, Araştırma Görevlisi Dr. Barbaros Durmuş ve Öğretim Görevlisi Mustafa Beken de Fırat Üniversitesinin standında üniversitenin başarılarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdiler. TEKNOFEST yarışmalarında birinci seçilen TRoket Takımı da stantta katılımcılarla buluşuyor.TEKNOFEST 2024’e başarılarıyla damga vuran ve çok sayıda ödül alan Fırat Üniversitesinin standı festival boyunca büyük ilgi gördü ve ziyaretçilerden tam not aldı. Fırat Üniversitesinin bilimsel projelere olan katkıları ve gençlere sunduğu fırsatlar katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.