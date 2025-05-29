Elazığ Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen Fırat Üniversitesi 50. yıl festivali, Elazığ Valiliği ve belediyenin katkılarıyla sürüyor.Elazığ Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı münasebetiyle çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede festivalde rock müziğin sevilen ismi Zafer Döner, verdiği konserle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Üniversite Evi önünde kurulan sahnede gerçekleşen etkinlik, hem öğrenciler hem de Elazığ halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Gün boyunca saat 16.00’da başlayan etkinliklerde resmi kurumlar ve öğrenci toplulukları stant açarak ziyaretçilere çeşitli tanıtım ve etkinlikler sundu. Ayrıca spor yarışmaları, bilgi yarışmaları ve sahne performanslarıyla kampüste festival coşkusu doruğa ulaştı. Kutlamalar hafta boyunca da hız kesmeden devam edecek. Her gün saat 16.00’da başlayacak etkinliklerde bilimsel sunumlar, spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, karaoke gösterileri, geleneksel Türk oyunları ve halk oyunları yer alacak. Festivalde bugün ise Emre Altuğ, sevenleriyle buluşacak.