Fransız çift, ülkelerinden bisikletle yola çıkarak Türkiye’nin çeşitli illerini gezdikten sonra Bitlis’in Adilcevaz ilçesine ulaştı.90 günün sonunda Ağrı’dan Adilcevaz’a gelen bisikletli çift, geceyi bir camiden geçirdikten sonra Çin’e ulaşmak üzere tekrar yola koyuldular. Son duraklarının Çin olacağını ifade eden Antoine Le Corre, eşi Myriam ile Fransa’nın batısından geldiklerini söyledi. Antoine Le Corre, “25 Haziran’da Çin’e ulaşma hedefiyle Fransa’dan bisikletle ayrıldık. Şu ana kadar 7 bin 920 kilometre yol yaptık. Fransa’dan İtalya’ya, ardından Balkan ülkelerine geçtik. Çeşme’den Türkiye’ye girdik, Anadolu platosunu geçtik ve şimdi de Doğu’yu geçtik. Türkiye’yi ve insanlarını gerçekten seviyoruz. Beklenenden daha hızlı olduğumuz için 3 ay içinde Çin’e ulaşacağız. Fransa’daki işimiz için temmuz ayında evde olmamız gerekiyor. Bir yıl izin aldık” dedi.