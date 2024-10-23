Eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda adından söz ettiren Ardahan’ın Posof ilçesi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor. Jandarma ekipleri Ardahan’ın doğal güzelliklerini sonbahar çekimleriyle tanıttı.Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı.Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan Posof, sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de farklı renk tonlarına bürünen bölgede dronla çekim yaptı. Asayişin yanı sıra doğa koruma faaliyetleri de yürüten jandarmanın yörenin tanıtımı amacıyla yaptığı sonbahar çekimleri, "Cennet Vatanın eşsiz bir köşesinden, jandarma görev başında" notuyla kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Paylaşımda, Ardahan’ın Posof ilçesinin Gümüşkavak ve İncedere köyleri arasında yer alan 8 dönüm alanı kaplayan Kanlı Göl ve çevresine ait doğal güzellikler bulunuyor.