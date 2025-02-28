Fırat EDAŞ yöneticileri, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.Elektrik hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen değerlendirme toplantısına FEDAŞ İl Müdürü Özkan Koç, Müşteri İlişkiler Deneyim Yönetmeni İlkim Eren, Yatırım Yönetmeni Behzat Canpolat, FEDAŞ ilçe yöneticisi Alper Altan, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda elektrik dağıtım hizmetleri, arıza müdahale süreçleri ve bölgedeki yatırımlarla birlikte muhtarların talepleri ile enerji altyapısına dair sorunlar değerlendirildi. Fırat EDAŞ yöneticileri, daha önce de Tunceli merkez ve Mazgirt ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmişti.