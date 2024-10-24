Malatya’da, Cumhuriyet’in 101’inci yılı anısına 101 fidanı toprakla buluşturuldu.
Orduzu Pınarbaşı mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Erdal, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ali Nadir Öztürk, Malatya Orman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Yusuf Müjdeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte 101 öğrenci tarafından 101 fidanı toprakla buluşturuldu.