Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, Elazığ’da görev yapan basın mensuplarına TOKİ marifetiyle konut yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya gelerek talep dosyasını sundu.Dün Elazığ’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kent genelinde devam eden TOKİ konutlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum bugün de İl Koordinasyon Toplanısı’na katıldı. Bakan Kurum ile bir araya gelen FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, Elazığ’da görev yapan basın mensuplarına TOKİ marifetiyle konut yapılması amacıyla hazırladığı dosyayı taktim etti. Başkan Gürtürk’ün talep dosyasını inceleyen Bakan Kurum, bu konuda çalışman yapılacağını, basın mensuplarının konut sahibi olmaları noktasında gayret göstereceklerini ifade etti.Elazığ basınının köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Başkan Gürtürk; “1 Mayıs 1930’da kurulan ve halen yayın hayatına devam eden Turan Gazetesi ile yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan Elazığ basını, günümüzde de hem televizyon,hem yazılı,hem de internet haberciliği yönünde bölgesinde önemli bir konumdadır. FHGC olarak üyelerimizden gelen ve TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Zor şartlar ve asgari ücret düzeyinde medya sektöründe çalışan üyelerimizin sosyal konut statüsünde ev sahibi olmaları konusunda Bakan Murat Kurum’a dosya takdim ettik” dedi.