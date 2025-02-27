Vefatının 14. Yılında Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde düzenlenen programla Necmettin Erbakan anıldı.Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi vefatının 14. Yılında merhum Necmettin Erbakan’ı andı. Anma programına öğrenciler şiirler okudu ve hayatından, örnek şahsiyetinden kesitler anlattı.Programa katılan Milli Eğitim Bakanı danışmanı Teoman Kümbet, Erbakan hocanın bilim, siyaset ve dava adamı yönünü anlattı. Okul Müdürü Osman Coşkun, Bakan Danışmanı Teoman Kümbet’e teşekkür ederek, plaket takdimi ile program sona erdi.