Erzincan’da üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının hayatını kolaylaştırmak için "Gönül Sarayı" projesi ile bir araya geldi. Bir kap su, bir avuç mama ile sevgi yayılıyor.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Terzi Baba Öğrenci yurdu, sokak hayvanlarına yardım etmek ve toplumda merhamet duygusunu güçlendirmek amacıyla "Gönül Sarayı" projesini başlattı.Terzi Baba Yurdu öğrencileri, sokak hayvanlarının bu zorlu hava koşullarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için bir araya geldi. Bir kap su ve bir avuç mama ile sokaklarda yalnız kalan hayvanların hayatını biraz daha kolaylaştırmak amacıyla yola çıktılar.Etkinliğe katılan öğrencileri "Sokak hayvanları, yalnızca fiziki yardımla değil, aynı zamanda insanlardan gelen sevgi ve şefkatle de büyük bir ihtiyacın içinde. Bu nedenle, onların yaşamlarını iyileştirmek, dünya üzerinde iyiliğin varlığını pekiştirmek anlamına gelir. Bir kediye, köpeğe bir kase su, bir avuç mama veya tedavi sunmak, yaşamlarını değiştirebilir ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirebilir.Sokak hayvanlarını korumak ve onlara değer vermek, aslında toplumun ve insanlığın değerini gösterir. Unutmayalım ki, bir hayvanın gözlerinde, bir insanın şefkatine olan derin ihtiyacı okunur. Hep birlikte, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve merhametli bir yaklaşım sergileyerek, iyiliği yayabiliriz" dediler.